بسبب توزيع السحور.. مشاجرة بين مالك وعامل بمطبخ و3 سيدات بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين عدد من السيدات والقائمين على إحدى المؤسسات الخيرية بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجارى حدثت مشادة كلامية بين طرف أول: (تاجر "يملك مطبخ لتقديم الوجبات المجانية للمواطنين خلال شهر رمضان"، عامل بالمطبخ)، وطرف ثان: (3 سيدات يعملن بإعداد الوجبات بالمطبخ) جميعهم مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الجناين ، والأربعين"، لخلافات بينهم على أولوية توزيع وجبات السحور على المستفيدين قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب.

أمكن ضبط مٌرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.






