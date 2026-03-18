إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وسيارتين تريلا بطريق المحلة ـ طنطا

تعرض 5 أشخاص للإصابة جراء حادث تصادم سيارتين تريلا وملاكي بسبب السرعه الزائده مساء اليوم بطريق "طنطا ـ المحلة " بمدخل منشية البكري وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث مصادمة ثلاث سيارات ملاكي وتريلا بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفاد مسئول طبي بصحة الغربية أن أسماء المصابين كل من أسرة واحدة وهم : حبيبة أحمد العيسوي ،عبدالرحمن أحمد العيسوي ،محمد أحمد العيسوي ،ناجي مصطفى محمود ، محمود مصطفى حامد وجميعهم نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.

نقل الضحايا



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.