خلافات عائلية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي شخصين على قاطني شقة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتعدي على قاطني إحدى الشقق السكنية بالقليويبة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 12 مارس الجاري، تبلغ لمركز شرطة قليوب بحدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص، وكريمتيه) وطرف ثانٍ (عاطلان "نجلي الأول" الظاهران بمقطع الفيديو) جميعهم مقيمون بدائرة المركز؛ لخلافات عائلية بينهم، قاموا على أثرها بالتعدي على بعضهم بالسب والضرب دون حدوث ثمة إصابات.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



