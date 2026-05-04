سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين بعد الارتفاع

عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 4 مايو 2026 ارتفاعًا طفيفًا في ختام التعاملات داخل البنوك، رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع الاحتياطي النقدي وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

سعر الدولار اليوم الإثنين داخل البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 4 مايو 2026 ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات، حيث تراوح سعر البيع بين 53.58 و53.66 جنيه، بينما تراوح سعر الشراء بين 53.48 و53.56 جنيه، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

ويعكس هذا التحرك المحدود حالة الترقب التي تسيطر على السوق، في ظل انتظار المستثمرين والمتعاملين لأي تطورات اقتصادية قد تؤثر على مسار العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك على النحو التالي:

  • بنك كريدي أجريكول: شراء 53.56 جنيه – بيع 53.66 جنيه
  • بنك قناة السويس: شراء 53.56 جنيه – بيع 53.66 جنيه
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 53.56 جنيه – بيع 53.66 جنيه
  • بنك ميد بنك: شراء 53.55 جنيه – بيع 53.65 جنيه
  • البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 53.53 جنيه – بيع 53.63 جنيه
  • بنك الكويت الوطني: شراء 53.51 جنيه – بيع 53.61 جنيه
  • بنك مصر: شراء 53.51 جنيه – بيع 53.61 جنيه
  • بنك إتش إس بي سي: شراء 53.50 جنيه – بيع 53.60 جنيه
  • البنك الأهلي المصري: شراء 53.48 جنيه – بيع 53.58 جنيه
  • بنك الإسكندرية: شراء 53.48 جنيه – بيع 53.58 جنيه
  • بنك بيت التمويل الكويتي: شراء 53.48 جنيه – بيع 53.58 جنيه
  • بنك نكست: شراء 53.48 جنيه – بيع 53.58 جنيه
  • بنك التنمية الصناعية: شراء 53.48 جنيه – بيع 53.58 جنيه
  • المصرف المتحد: شراء 53.48 جنيه – بيع 53.58 جنيه
ويظهر من هذه الأرقام أن أقل سعر للبيع سجل 53.58 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر 53.66 جنيه، بفارق بلغ 8 قروش فقط، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي رغم الزيادة الطفيفة.

الاحتياطي النقدي يسجل مستوى تاريخيًا رغم صعود الدولار

رغم ارتفاع سعر الدولار اليوم الإثنين 4 مايو 2026، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير، بزيادة قدرها 85 مليون دولار.

ويُعد هذا المستوى الأعلى في تاريخ الاحتياطي النقدي المصري، ما يعكس تحسن قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز بقوة

سجلت تحويلات المصريين بالخارج نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى 25.6 مليار دولار، مقارنة بـ 20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت تحويلات شهر يناير وحده إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في يناير من العام الماضي، وهو ما يمثل دفعة قوية لتدفقات النقد الأجنبي.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، استمر سعر الدولار اليوم الإثنين 4 مايو 2026 في الارتفاع الطفيف، ما يعكس وجود ضغوط مؤقتة مرتبطة بعوامل السوق قصيرة الأجل.

 

