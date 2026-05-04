عبد المنعم السيد: إصلاحات شاملة تعزز صمود الاقتصاد المصري

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعكس مكانتها الاقتصادية، مشيرًا إلى دور المنظمة في دعم السياسات وتوفير البيانات.

وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الإصلاحات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تقتصر على الجانب المالي، بل شملت تغييرات هيكلية ونقدية ساعدت على مواجهة أزمات مثل كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.

اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعي

وأشار إلى اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعي عبر تطوير العشوائيات وإطلاق مبادرات كبرى مثل حياة كريمة، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.