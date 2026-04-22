خبير اقتصادي: 103 مليار جنيه زيادة في مخصصات منظومة الدعم بالموازنة الجديدة

أكد عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مخصصات برنامج تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة للدولة ارتفعت لـ 55 مليار جنيه .



وقال عبد المنعم السيد في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، " دعم الإسكان في الموازنة الجديدة وصل لـ 13 مليار جنيه ".

وتابع عبد المنعم السيد :" دعم منظومة الخبز والتموين يصل لـ 174 مليار جنيه ومنظومة دعم الوقود 120 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة للدولة ".

وأكمل عبد الله السيد :" منظومة الدعم في الموازنة الجديدة للدولة ارتفعت بمقدار 103 مليار جنيه عن مثيلتها في العام الماضي ".

وفي وقت سابق، أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، خلال إلقاء البيان المالى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يأتي في إطار توجه واضح لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن الموازنة الجديدة ترتكز على أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية.

وقال وزير المالية إن هذه الأولويات تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة، وتشمل استكمال بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على خفض معدلات الدين العام.

وأضاف كجوك أن الحكومة مستمرة في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين والممولين، وتحسين بيئة الأعمال، مع السعي إلى توسيع قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية، بما يسهم في رفع الإيرادات الضريبية المستهدفة بنحو 27%.



