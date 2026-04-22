الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من إسطنبول.. البرلمان العربي يؤكد دعمه لأمن واستقرار سوريا

البرلمان العربي يؤكد دعمه أمن واستقرار سوريا
البرلمان العربي يؤكد دعمه أمن واستقرار سوريا
الديب أبوعلي

التقى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له مع الوفد البرلماني السوري المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت بمدينة إسطنبول التركية، برئاسة محمد سعدي سكرية وعضوية ياسر الشحادة عضو مجلس الشعب السوري وعماد بارق المستشار باللجنة الوطنية للانتخابات.

وخلال اللقاء أكد "اليماحي" دعم البرلمان العربي التام لأمن واستقرار سوريا والحفاظ على سيادتها ضد أي تدخلات أو اعتداءات خارجية، مشددًا على أن سوريا الموحدة والقوية تمثل ركنًا أساسيًا من الأمن القومي العربي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعاته بأن يبدأ البرلمان السوري عمله في القريب العاجل، وأن تنتهي سوريا من كافة استحقاقات المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن بإرادة وطنية خالصة وبدعم عربي.

ومن جانبه، أكد محمد سعدي سكرية رئيس الوفد البرلماني السوري على أن سوريا في مرحلتها الجديدة تفتح يدها للجميع وبشكل خاص الدول العربية التي تشكل الحاضنة الأساسية لسوريا، مستعرضا الجهود التي تقوم بها القيادة السورية والحكومة من أجل استكمال وإنهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية وتعزيز التوافق الوطني بين جميع أبناء الشعب السوري، مؤكدا أن البرلمان السوري سيبدأ عمله في القريب العاجل، وسيكون حريصا على أن يكون جزءا فاعلا من البرلمان العربي.

حضر اللقاء النائب سعيد بن حمد بن هلال السعدي نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب أيمن نقرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والدكتورة أحلام اللافي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، والدكتورة حنان الفتلاوي عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.


الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

