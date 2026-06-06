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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

اسعار الذهب الان في مصر
اسعار الذهب الان في مصر
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب في السوق جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر محليا وعالميا. 

ويحرص المتعاملون على متابعة تطورات الأسعار بصورة يومية، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو اتخاذ قرارات الشراء والبيع في التوقيت المناسب.

اسعار الذهب

اسعار الذهب الان في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7410 جنيهات للبيع و7355 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، نحو 6485 جنيها للبيع و6435 جنيها للشراء.

كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5560 جنيها للبيع و5515 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4325 جنيها للبيع و4290 جنيها للشراء.

وفيما يتعلق بالجنيه الذهب، فقد سجل نحو 51880 جنيها للبيع و51480 جنيها للشراء، في حين بلغت قيمة الأوقية نحو 230520 جنيها للبيع و228745 جنيها للشراء. 

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4330.13 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    7,410 جنيهات    7,355 جنيها
عيار 21    6,485 جنيها    6,435 جنيها
عيار 18    5,560 جنيها    5,515 جنيها
عيار 14    4,325 جنيها    4,290 جنيها
الجنيه الذهب    51,880 جنيها    51,480 جنيها
الأونصة بالجنيه    230,520 جنيها    228,745 جنيها
الأونصة بالدولار    4,330.13 دولار

اسعار الذهب

ويعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، إذ تتأثر أسعاره بعدد من العوامل الرئيسية، من بينها معدلات العرض والطلب، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية العالمية.

وعادة ما يؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى تعزيز جاذبية الذهب باعتباره أداة لحفظ القيمة والتحوط ضد التقلبات الاقتصادية، بينما قد يسهم ارتفاع الدولار أو زيادة العوائد على الأدوات الاستثمارية الأخرى في تقليص الطلب عليه نسبيا.

اسعار الذهب

ومع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم الخيارات الاستثمارية للأفراد والمؤسسات، في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة، حيث ينظر إليه باعتباره وسيلة فعالة للحفاظ على قيمة المدخرات على المدى الطويل.

وفي ظل استمرار التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، تبقى أسعار الذهب محل متابعة دقيقة من جانب المستثمرين والمواطنين، باعتباره أحد أبرز الأوعية الادخارية وأكثرها أمانا. 

ومن المتوقع أن تظل حركة المعدن الأصفر مرتبطة بالتطورات الاقتصادية وأسعار الفائدة وتحركات الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، ما يجعل متابعة الأسعار بشكل مستمر أمرا ضروريا للراغبين في الشراء أو الاستثمار.

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