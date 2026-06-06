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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البروفة الأخيرة قبل المونديال.. القنوات الناقلة لمبارة مصر والبرزايل

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة مصر والبرزايل
القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة مصر والبرزايل
محمد غالي

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة مصر والبرزايل.. تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية نحو المواجهة الودية المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره البرازيلي، في ختام استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة مصر والبرزايل

وتمثل المباراة اختبارا قويا للفراعنة قبل انطلاق البطولة العالمية، في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، ومواصلة النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل، في لقاء يقام فجر الأحد على ملعب هانتينغتون بانك بمدينة كليفلاند الأمريكية، ضمن البرنامج التحضيري للفراعنة قبل انطلاق البطولة العالمية.

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة مصر والبرزايل

ويستعد المنتخب الوطني، بقيادة المدير الفني حسام حسن، للمشاركة في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتحظى المواجهة المرتقبة أمام المنتخب البرازيلي باهتمام جماهيري كبير، لأنها الاختبار الأخير للفراعنة قبل بدء المشوار المونديالي. ويدخل منتخب مصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته الودية الأخيرة، أبرزها التعادل أمام إسبانيا خارج الديار والفوز على روسيا باستاد القاهرة الدولي.

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة مصر والبرزايل

موعد مباراة مصر والبرازيل

تنطلق مباراة مصر والبرازيل الودية في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية صباحا بتوقيت أبوظبي، وذلك فجر الأحد الموافق 7 يونيو 2026.

ملعب المباراة

تقام المباراة على أرضية ملعب هانتينغتون بانك في ولاية أوهايو الأمريكية، والذي يستضيف المواجهة الختامية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم.

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة مصر والبرزايل

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

تنقل المباراة مباشرة عبر عدد من القنوات الرياضية المفتوحة، أبرزها:

أون سبورت 1
أون سبورت 2
أبوظبي الرياضية HD1
أبوظبي الرياضية Extra

ويمكن متابعة اللقاء عبر البث المباشر من خلال التطبيقات الرسمية لشبكتي أون سبورت وأبوظبي الرياضية، مع إمكانية نقل المباراة عبر المنصات الرقمية التابعة لهما حال الإعلان عن ذلك رسميا.

ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق أقصى استفادة فنية من المواجهة المرتقبة أمام أحد أبرز منتخبات العالم، من أجل رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض تحديات كأس العالم 2026.

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