3 مشاهد مؤثرة لـ محمد صلاح قبل ودية مصر والبرازيل| ماذا فعل؟

تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية، المواجهة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر والبرازيل، والتي تأتي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يخوض منتخب مصر الأول، ودية أخيرة أمام البرازيل، قبل بداية منافسات بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها منتصف شهر يونيو الجاري.

تفاصيل البروفة الأخيرة للفراعنة ونجوم السامبا

تشهد مباراة مصر والبرازيل حضورًا جماهيريًا متوقعًا نظرًا لقيمة المنتخبين وتاريخ المواجهات القوية التي تجمع كبار منتخبات العالم، ما يجعلها واحدة من أبرز المباريات الودية قبل انطلاق كأس العالم.

موعد مباراة مصر أمام البرازيل

يواجه منتخب مصر نظيره البرازيل، في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بتوقيت القاهرة، في إطار برنامجه التحضيري، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم. ويقام اللقاء بين منتخب مصر ونظيره البرازيل، على أرضية ملعب هانتينجتون بانك بكليفلاند الأمريكية.

القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

تتولى شبكة قنوات "أون سبورت" مهمة نقل مباراة مصر أمام البرازيل الودية، وبالتحديد عبر قناة "On Sport"، وذلك في الساعة الواحدة من صباح الأحد (بعد منتصف الليل).

وتنقل مباراة مصر أمام البرازيل عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة في التوقيت ذاته.

3 مشاهد مؤثرة لـ محمد صلاح قبل ودية مصر والبرازيل في إطار الإستعداد للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

صلاح وحمزة عبدالكريم

شهد معسكر منتخب مصر الوطني إهتماما كبيرا من جانب محمد صلاح بمهاجم برشلونة أتليتك حمزة عبدالكريم.

يأتي ذلك في ظل العلاقة المميزة بين محمد صلاح وحمزة عبد الكريم لاسيما وأنه يقدم له النصائح بشكل مستمر ويدعمه بقوة بإعتباره من ضمن اللاعبين الصغار في المونديال.

صلاح يتبادل قميص المنتخب

حرص محمد صلاح على تبادل قميص المنتخب مع أندريه شميد، لاعب فريق كليفلاند براونز لكرة القدم الأمريكية.

جاء ذلك بناء على طلب أندريه شميد لاعب فريق كليفلاند براونز لكرة القدم الأمريكية، الذي حرص على التقاط الصور التذكارية مع صلاح، عقب انتهاء تدريبات الفريق.

صلاح يستقبل طفل فلسطيني

في لفتة إنسانية مؤثرة تعكس شخصيته المعروفة داخل وخارج المستطيل الأخضر، حرص محمد صلاح قائد منتخب مصر على إدخال السعادة إلى قلب طفل فلسطيني مصاب من قطاع غزة، خلال تواجد بعثة الفراعنة في فندق الإقامة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

والتقى نجم المنتخب المصري بالطفل الفلسطيني الذي تعرض للإصابة جراء الأحداث المستمرة في قطاع غزة، حيث التقط معه صورة تذكارية ووقع له على كرة قدم، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا وإشادة كبيرة من الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت اللقطة جانبًا جديدًا من المواقف الإنسانية التي اعتاد محمد صلاح تقديمها، مؤكدًا حرصه الدائم على دعم الأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم، خاصة في الظروف الصعبة التي يمرون بها.