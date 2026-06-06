رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: إجراءات منظمة للامتحانات وتركيز على الابتكار وريادة الأعمال

أكد الدكتور أحمد حمد، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن الجامعة اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وعادل، تشمل إخطار الطلاب مسبقًا بمقار لجانهم والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مع ضرورة الحضور قبل موعد الاختبار بوقت كافٍ واستيفاء إجراءات إثبات الشخصية، مشيرًا إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون تسجيل أي مشكلات حتى الآن.

وأوضح حمد، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن الجامعة المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال برامج أكاديمية تركز على التكنولوجيا والابتكار، لافتًا إلى أن الكليات الأربع بالجامعة صُممت لخدمة احتياجات سوق العمل الرقمي وتعزيز مهارات الطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، من خلال مقررات وبرامج تدريبية متخصصة، موضحًا أن عددًا من الطلاب تمكنوا بالفعل من تأسيس شركات ناشئة والانخراط في سوق العمل قبل التخرج، بما يعزز مفهوم خلق الفرص الوظيفية بدلًا من انتظارها، خاصة في ظل التوسع الكبير في مجالات العمل الرقمي والتعهيد.