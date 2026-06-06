قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل
تحسين أجور العاملين بالإسعاف..الرئيس السيسي يوجه بمواصلة رفع كفاءة الخدمات الصحية
حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة
بعد واقعة الطبيب المزيف.. خطوات بسيطة لحماية نفسك من النصابين
انخفاضات تتجاوز 150 جنيهًا.. تراجع غير مسبوق في أسعار الأسماك بالسوق
المجلس القومي للطفولة يُحبط محاولتي زواج لطفلتين بالفيوم والدقهلية
مواطنة تشتكي لرئيس الوزراء من مخلفات الحفر بالسيدة عائشة..ومدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من التطوير
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية
وزير البترول: التوسع بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتطوير قطاع التعدين والمعادن
ننشر تفاصيل“إعلان القاهرة” للتعاون الدولي في التعليم تحت شعار "المهارات التي تصنع المستقبل"
بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر
في ختام منتدى التعليم التقني| عبد اللطيف:"إعلان القاهرة"محطة سياسية واستراتيجية مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر للطيران تواجه أزمة الوقود العالمية بخطط استباقية.. وتشغيل الرحلات مستمر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد أحمد مصطفى، مدير مكتب القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة بمطار القاهرة، أن قطاع الطيران العالمي يمر بمرحلة استثنائية من التحديات نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية المتلاحقة التي أثرت بشكل مباشر على حركة النقل الجوي وسلاسل الإمداد الدولية.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز أن أزمة وقود الطائرات أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه شركات الطيران حول العالم، بعدما واجهت العديد من الدول والشركات صعوبات في تأمين احتياجاتها من الوقود، الأمر الذي تسبب في إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية خلال الفترة الأخيرة.

اجتماعات دولية للبحث عن حلول بديلة

وأشار مصطفى إلى أن قيادات شركات الطيران العالمية تناقش خلال اجتماعاتها المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية سبل مواجهة هذه التحديات، وعلى رأسها البحث عن مصادر بديلة للطاقة مثل الوقود الحيوي، إلى جانب تطوير أجيال جديدة من الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا ينعكس فقط على شركات الطيران، بل يمتد تأثيره إلى المسافرين من خلال زيادة تكاليف السفر وأسعار التذاكر في مختلف الأسواق العالمية.

مصر للطيران سبقت الأزمة بخطط تأمين الوقود

وفيما يتعلق بالوضع داخل مصر، أوضح مدير مكتب القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة بمطار القاهرة أن شركة مصر للطيران نجحت في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية بفضل خطط استباقية وضعتها مسبقًا لتأمين احتياجاتها من الوقود.

وأشار إلى أن الشركة كانت من أوائل شركات الطيران التي عملت على توفير احتياطيات كافية من الوقود ووضع بدائل تشغيلية للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ساهم في استمرار التشغيل بصورة طبيعية دون إلغاء أو تعطيل للرحلات.

أسطول حديث يقلل آثار تقلبات أسعار الطاقة

ولفت مصطفى إلى أن مصر للطيران اعتمدت خلال السنوات الأخيرة على تحديث أسطولها الجوي بطائرات حديثة تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود، حيث تسهم هذه الطرازات في خفض معدلات الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

وأوضح أن هذه الخطوة ساعدت الشركة على تقليل التأثيرات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، والحفاظ على استقرار عمليات التشغيل.

مطار القاهرة يسجل معدلات تشغيل قياسية

وفي سياق متصل، أكد مصطفى أن مطار القاهرة الدولي يشهد خلال الفترة الحالية حركة تشغيل مكثفة وغير مسبوقة، سواء من حيث عدد الرحلات أو أعداد المسافرين.

وأوضح أن مصر أصبحت وجهة آمنة ومستقرة في منطقة تشهد العديد من التوترات، ما دفع عددًا من شركات الطيران والدول للاعتماد على المطارات المصرية كمحطات عبور بديلة.

المطارات المصرية جاهزة لاستقبال الحركة المتزايدة

وأشار إلى أن المطارات المصرية المختلفة، وفي مقدمتها مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والعلمين، كانت على جاهزية كاملة لاستيعاب الزيادة الملحوظة في حركة الطيران.

وأكد أن مرونة منظومة الطيران المصرية وكفاءة إدارتها للأزمات، إلى جانب خبرات العنصر البشري، ساهمت في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي مهم لحركة الطيران والسفر في ظل الظروف العالمية الراهنة.

مصر تعزز موقعها كمركز إقليمي للطيران

واختتم أحمد مصطفى تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح مصر في إدارة التحديات الحالية يعكس قوة البنية التشغيلية لقطاع الطيران المدني، وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، الأمر الذي يدعم مكانة مصر كمحور رئيسي لحركة الطيران الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.

قطاع الطيران مطار القاهرة الاضطرابات الجيوسياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الحبة الكاملة | تفاصيل

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للبشرة عند استخدام فيتامين سي بانتظام؟.. دراسة تربط بين البطاطس المقلية وداء السكري

الزيتون

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون؟.. فوائد صحية لا تعرفها

غادة عادل

بسعر أقل من المتوقع.. إطلالة غادة عادل تحظى بإعجاب الجمهور

بالصور

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

لوك لافت.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة

أودي نوفولاري
أودي نوفولاري
أودي نوفولاري

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد