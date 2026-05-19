نائب رئيس "إياتا": مصر دولة قوية ونموها بقطاع الطيران يتجاوز المتوسط العام

أشاد "نيك كارين"، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا)، بالقوة التشغيلية والاحترافية العالية التي تدير بها مصر قطاع الطيران المدني والخدمات الأرضية، مؤكداً أن الدولة المصرية قوية وتقدم نموذجاً يحتذى به في تقديم الخدمات اللوجستية وفق أعلى المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات المناولة الأرضية العالمي “IGHC 2026” المنعقد بالقاهرة، وسط حضور بارز لقادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ورؤساء شركات الطيران العالمية.

نمو واعد يتجاوز المتوسط

وأوضح نائب رئيس "الإياتا"، أن لغة الأرقام تعكس الطفرة التي تشهدها مصر؛ حيث سجلت معدلات النمو في قطاع الطيران نحو 3.4% في عام 2024، واستمر هذا التصاعد الإيجابي حتى عام 2025، مشدداً على أن مصر تمتلك فرصاً واعدة جداً للتقدم المستقبلي، وأن نموها الحالي يسير بنسبة أعلى من المتوسط العام للصناعة عالمياً، لافتاً إلى أن هذا النمو المستدام لا يحدث صدفة بل نتيجة منظومة عمل احترافية وأنظمة تشغيل متطورة.

إدارة المخاطر وأزمة النفط

وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة، أشار "كارين" إلى أن المنظمة تمتلك الأنظمة والقدرة على التنبؤ بالمخاطر وفهم متطلبات المرحلة القادمة بدقة، مضيفاً: "نحن نقوم بوضع تقديرات تشغيلية مرنة، ونعي تماماً أن أسعار النفط شهدت قفزات وزيادات متتالية على مدار الفترات الماضية نتيجة التوترات الجيوسياسية، مما أثر على التكلفة النهائية لصناعة النقل الجوي".

خريطة طريق لعام 2026

واختتم نائب رئيس المنظمة الدولية تصريحاته بالـتأكيد على أن "الإياتا" تضع في مقدمة ومحور أولوياتها حالياً وضع خطط استراتيجية واضحة حول كيفية المضي قدماً وبثبات خلال العام الجاري 2026، من خلال الاعتماد على الأنظمة الذكية، ودعم الشركات الكبرى بالمنطقة وفي مقدمتها مصر، لتجاوز تقلبات السوق العالمية وتأمين مستقبل حركة الملاحة الجوية.