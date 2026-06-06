ألمانيا تفوز على أمريكا بهدفين وديا استعدادا للمونديال

فاز منتخب ألمانيا على منتخب أمريكا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سولجر فيلد، بالولايات المتحدة الأمريكية في مباراة ودية استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وجاء الهدف الأول لمنتخب ألمانيا عن طريق كاي هافرتز في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، قبل أن يتعادل أنتوني روبنسون في الدقيقة 37.

وجاء هدف الفوز للمنتخب الألماني عن طريق ليوري ساني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

ألمانيا ضد كوراساو

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة كوراساو في كأس العالم يوم الأحد 14 يونيو الجاري.

أما الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الضيافة فتواجه باراجواي في أول مباراة يوم السبت 13 يونيو.