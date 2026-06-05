صدمة.. نجم منتخب ألمانيا قد يغيب عن كأس العالم

أفادت تكهنات بإمكانية غياب لاعب خط وسط المنتخب الألماني، لينارت كارل، البالغ من العمر 18 عامًا، عن كأس العالم؛ وذلك بعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية إثر إصابة لم يُكشف عن طبيعتها خلال التدريبات يوم الجمعة.

ويُعتبر كارل أحد أبرز اللاعبين الشباب في أي تشكيلة لكأس العالم، وذلك بعد موسم استثنائي مع بايرن ميونخ، إذ أصبح أصغر هداف في تاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب ألمانيا، جوليان ناجلسمان، قبل المباراة الودية الأخيرة لمنتخب بلاده ضد الولايات المتحدة، يوم السبت: "للأسف، تعرض ليني لإصابة اليوم خلال التدريبات، علينا الانتظار لمعرفة تطورات حالته، وبصراحة، لم تكن الإصابة تبدو مطمئنة".

وأضاف: "يحتاج ليني إلى استيعاب الموقف، ونحن كذلك، وسنرى ما سنفعله. نحتاج إلى تشخيص دقيق لحالته، وسنبلغكم بالنتائج. بعد ذلك، سنرى ما إذا كان بإمكاننا إشراكه في البطولة أم أننا بحاجة إلى اختيار بديل له".



لوائح كأس العالم

وتسمح لوائح كأس العالم لـ"ناجلسمان" باستدعاء لاعب بديل في حالات الإصابة الخطيرة أو المرض، حتى 24 ساعة قبل انطلاق مباراة ألمانيا الافتتاحية، والمقررة في 14 يونيو ضد منتخب كوراساو، الوافد الجديد إلى كأس العالم.

وشارك كارل لأول مرة مع المنتخب الألماني في مارس الماضي، مواصلاً صعوده السريع إلى النجومية، ولعب ثلاث مباريات مع المنتخب، بما في ذلك دور محوري كحارس أساسي في الفوز الساحق 4-0 على فنلندا الأسبوع الماضي.

كما صرّح ناجلسمان، يوم الجمعة، بأنه لن يُخاطر بالحارس مانويل نوير، البالغ من العمر 40 عامًا، أمام الولايات المتحدة؛ بسبب استمرار المخاوف بشأن إصابة في ربلة الساق تعرض لها في مباراة بايرن ميونخ الشهر الماضي.

ويعني هذا أن نوير سيخوض كأس العالم بعد غيابه عن المنتخب الألماني لمدة عامين تقريبًا، كان قد اعتزل اللعب دوليًا بعد بطولة أمم أوروبا 2024، لكنه وافق على العودة الشهر الماضي.

وكان أوليفر باومان الخيار الأول لألمانيا خلال معظم فترة غياب نوير، كما شارك أساسيًا أمام فنلندا الأسبوع الماضي.