شاكيرا تحيي حفل افتتاح كأس العالم في المكسيك

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إن المغنية الكولومبية شاكيرا ستؤدي الأغنية الرسمية لكأس العالم "داي داي" في حفل الافتتاح الذي سيقام في المكسيك.

وفيما يلي بعض التفاصيل:

ستنضم شاكيرا إلى المغني النيجيري بورنا بوي يوم الخميس في استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي.

سيبدأ حفل الافتتاح قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

"داي داي" هي عبارة إيطالية تعني "هيا بنا" أو "تعال".

سيشارك في العرض أيضا النجم الكولومبي خوتا بالفين والمغنية القادمة من جنوب أفريقيا تايلا.

من المقرر أن تحيي شاكيرا أيضا أول عرض بين شوطي نهائي كأس العالم على الإطلاق، والذي سيقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي.