فيفا: تعديلات جديدة على مراسم الأناشيد الوطنية في كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مجموعة من التعديلات الجديدة التي ستطرأ على مراسم ما قبل المباريات خلال بطولة كأس العالم 2026، في إطار سعيه لتقديم تجربة أكثر تفاعلاً وإثارة للجماهير واللاعبين على حد سواء.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" أن التغييرات ستشمل طريقة عزف الأناشيد الوطنية، حيث ستشهد البطولة مراسم جديدة تركز بشكل أكبر على إشراك المشجعين وتعزيز الأجواء الاحتفالية قبل انطلاق المباريات.

وحسب النظام الجديد، لن يقتصر الظهور في مراسم ما قبل المباراة على التشكيلة الأساسية فقط، إذ سيشارك جميع اللاعبين المدرجين في قائمة المباراة، بمن فيهم البدلاء، في فعاليات الافتتاح. وسيتجمع اللاعبون معًا حول لافتة دائرة المنتصف قبل عزف النشيد الوطني، ما يمنح جميع أفراد الفريق فرصة الظهور والمشاركة في هذه اللحظة الرمزية.

وتتضمن المراسم استخدام لافتات ضخمة لأعلام الدول المشاركة، تغطي مساحات واسعة من أرضية الملعب، على غرار العروض البصرية المستخدمة في مباريات دوري كرة القدم الأمريكية. وستُحافظ البطولة في الوقت ذاته على بعض الطقوس التقليدية، مثل مصافحة اللاعبين والتقاط الصور الرسمية للتشكيلتين الأساسيتين، قبل إجراء قرعة البداية بين قائدي الفريقين.

ومن المقرر أن تشهد بعض مباريات البطولة استخدام مؤثرات بصرية إضافية، تشمل الدخان الملون والألعاب النارية، بهدف تعزيز الأجواء الاحتفالية ورفع مستوى التفاعل الجماهيري.

ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز مشاعر الفخر والانتماء لدى اللاعبين الذين يمثلون منتخبات بلادهم على أكبر مسرح كروي في العالم.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن البطولة المقبلة ستقدم تجربة مختلفة على مستوى مراسم ما قبل المباريات، مشيرًا إلى أن اصطفاف جميع اللاعبين والحكام في دائرة المنتصف أثناء عزف الأناشيد الوطنية سيخلق لحظة مميزة تعكس الوحدة والفخر والعاطفة المرتبطة بتمثيل الوطن.

وأضاف إنفانتينو أن فيفا يعمل على تقديم حفل افتتاحي مُعاد تصميمه بزاوية 360 درجة يتيح لجميع الجماهير داخل الملعب الاستمتاع بتجربة بصرية متكاملة، من خلال الأعلام العملاقة والعناصر التفاعلية على أرضية الملعب، إلى جانب أقواس دخول اللاعبين والأعلام المحمولة يدويًا، بما يعزز من حالة الترقب والإثارة قبل انطلاق المباريات.