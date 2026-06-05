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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يحظر «الفوفوزيلا» وأدوات التشجيع المزعجة في كأس العالم 2026

الفوفوزيلا
الفوفوزيلا
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حظر استخدام أبواق التشجيع الشهيرة "الفوفوزيلا" داخل ملاعب كأس العالم 2026، ضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي ستُطبق خلال البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتي القرار؛ في إطار لائحة السلوك الخاصة بالملاعب، والتي تهدف إلى تنظيم تجربة الجماهير داخل المدرجات، وضمان سير المباريات في أجواء أكثر هدوءًا وانضباطًا.

حظر أدوات التشجيع الصوتية

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، لن يُسمح للجماهير بإدخال أبواق "الفوفوزيلا"، إلى جانب الصفارات وأبواق الهواء وأي أدوات أخرى تُصدر أصواتًا مرتفعة بشكل مزعج داخل جميع الملاعب الـ 16 المستضيفة للبطولة.

وتُعد "الفوفوزيلا" واحدة من أبرز رموز كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، حيث ارتبطت بأجواء البطولة هناك، لكنها في الوقت نفسه واجهت انتقادات واسعة؛ بسبب ضجيجها المستمر الذي أثار جدلًا بين الجماهير والمتابعين حول العالم.


قيود إضافية على الجماهير

ولم يقتصر قرار "فيفا" على أدوات التشجيع فقط، إذ شملت اللوائح الجديدة حظر إدخال مؤشرات الليزر أو أي أجهزة مشابهة قد تؤثر على سير المباريات أو سلامة اللاعبين والحكام.

كما شدد الاتحاد الدولي على قواعد السلوك داخل الملاعب، مؤكدًا أن طلاء الجسم أو الرسومات المؤقتة لا يُعد بديلًا عن الملابس، مع منع أي مظاهر خلع للملابس أو سلوكيات غير لائقة داخل المدرجات.
 

منع زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام

وفي خطوة أثارت الانتباه، قرر "فيفا" أيضًا منع دخول زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب، مبررًا ذلك باعتبارات أمنية وتنظيمية تتعلق بسلامة الجماهير والمنشآت.

وأكد الاتحاد الدولي أن أي مخالفة لهذه التعليمات؛ قد تؤدي إلى منع المشجع من دخول الملعب أو إخراجه من المدرجات أثناء المباريات.
 

مونديال تاريخي بمشاركة 48 منتخبًا

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري، بمشاركة قياسية لأول مرة في التاريخ تضم 48 منتخبًا، وتستمر المنافسات حتى 19 يوليو المقبل، على أن يفتتح منتخب المكسيك البطولة بمواجهة جنوب أفريقيا.

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