أساطير اللعبة على موعد مع هدم التاريخ.. مونديال 2026 يفتح صندوق الأرقام المقدسة

في كل نسخة من كأس العالم، تُكتب فصول جديدة من المجد، لكن نسخة 2026 تبدو مختلفة تماماً ليست مجرد بطولة تتنافس فيها المنتخبات على اللقب، بل ساحة مفتوحة لمطاردة “أقدس الأرقام” في تاريخ اللعبة، حيث يقف كبار العالم من ميسي ورونالدو إلى مبابي وكين أمام قائمة طويلة من الأرقام القياسية التي صمدت لعقود وتستعد الآن للاهتزاز.

بين “جدار” بيتر شيلتون وعرش ميروسلاف كلوزه، وبين أسطورة باتيستوتا وذاكرة كافو الذهبية، يبدو أن المونديال المقبل قد يتحول إلى لحظة كسر قواعد التاريخ الكروي كما نعرفه.

ميسي ورونالدو يكتبان التاريخ من جديد

في صدارة المشهد، يقف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على أعتاب إنجاز غير مسبوق، إذ يتساويان حالياً مع أساطير مثل لوثار ماتيوس وأندريس غواردادو برصيد 5 مشاركات مونديالية.

ومع انطلاق كأس العالم 2026، سيصبح النجمان أول من يخوض 6 نسخ في تاريخ البطولة، في رقم يبدو أقرب إلى ختم نهائي على حقبة كروية كاملة.

وفي الخلفية، يترقب الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا لحظة دخول قائمة “السداسيات”، حتى وإن كانت مشاركاته الفعلية أقل من ذلك، في مشهد يعكس طول عمر بعض الأساطير داخل المستطيل الأخضر.

ميسي على بُعد انتصارين من التاريخ

يبقى الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الرقم الأصعب في سجل الانتصارات، بـ17 فوزاً خلال مشواره المونديالي.

لكن ميسي، صاحب الـ16 انتصاراً، يدخل نسخة 2026 وهو على مسافة انتصارين فقط من اعتلاء القمة التاريخية، في سباق قد يعيد كتابة ترتيب أكثر اللاعبين نجاحاً في تاريخ البطولة.

صراع الهدافين مبابي يطارد الظل الذهبي لكلوزه

لم يسلم رقم الهداف التاريخي أيضاً من التهديد، حيث يتصدر ميروسلاف كلوزه القائمة بـ16 هدفاً، لكن الضغط يتصاعد من جيل جديد يقوده كيليان مبابي بـ12 هدفاً، إلى جانب ليونيل ميسي بـ13 هدفاً.

وفي الخلفية، لا يزال كريستيانو رونالدو وهاري كين يراقبان المشهد برصيد 8 أهداف لكل منهما، في سباق يبدو مفتوحاً على جميع الاحتمالات.

باتيستوتا تحت التهديد “الهاتريك المونديالي” على المحك

يظل غابرييل باتيستوتا اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك في نسختين مختلفتين من كأس العالم (1994 و1998).

لكن هذا الإنجاز الفريد بات مهدداً من أسماء ثقيلة مثل هاري كين وكيليان مبابي وكريستيانو رونالدو، الذين يملكون بالفعل هاتريك واحداً، إلى جانب غونزالو راموس، في انتظار فرصة لمعادلة الرقم النادر.

كافو في مرمى التاريخ

الأسطورة البرازيلية كافو ما زال يحتفظ برقمه الفريد ثلاث مباريات نهائية في كأس العالم (1994، 1998، 2002).

لكن نسخة 2026 قد تفتح الباب أمام ليونيل ميسي وكيليان مبابي لمعادلة هذا الإنجاز، حال وصول الأرجنتين أو فرنسا إلى النهائي، ليصبحا على خط واحد مع أحد أعمدة كرة القدم البرازيلية.

“جدار” شيلتون وبارتيز معركة الشباك النظيفة

على خط المرمى، يتقاسم بيتر شيلتون وفابيان بارتيز الرقم الأصعب للحراس 10 مباريات بشباك نظيفة في المونديال.

لكن التحدي الجديد قد يأتي من تيبو كورتوا، الذي يدخل البطولة بطموح كسر هذا الرقم، في واحدة من أكثر المواجهات “الصامتة” إثارة في البطولة.

ديشامب يطارد رقم هيلموت شون

على مقاعد التدريب، يقف الرقم التاريخي لهيلموت شون صامداً بـ25 مباراة كأكثر مدرب قيادةً في كأس العالم.

لكن ديدييه ديشامب، بخبرته الطويلة مع فرنسا، يملك فرصة ذهبية للاقتراب من الرقم أو تجاوزه إذا واصل مشوار “الديوك” حتى الأدوار النهائية.

أعمار تتحدى الزمن رونالدو ومودريتش ودجيكو في مواجهة التاريخ

البرتغالي بيبي لا يزال يحتفظ برقم أكبر هداف مسن في التصفيات بعمر 39 عاماً، لكن هذا الرقم أصبح تحت التهديد المباشر من رونالدو (41 عاماً) ولوكا مودريتش وإدين دجيكو (40 عاماً)، في مشهد يبدو أقرب إلى صراع ضد الزمن أكثر من كونه صراعاً كروياً.

أدفوكات يقتحم التاريخ

منذ مونديال 2010، صمد رقم أوتو ريهاجيل كأكبر مدرب في البطولة (71 عاماً)، لكن نسخة 2026 قد تشهد سقوطه مرتين، مع ظهور ميروسلاف كوبيك (74 عاماً)، ثم ديك أدفوكات (78 عاماً) الذي يستعد لكتابة فصل غير مسبوق في تاريخ التدريب بالمونديال.

راشفورد و”ثورة البدلاء” رقم دينيلسون تحت التهديد

في زاوية أقل ضجيجاً، يبرز رقم البرازيلي دينيلسون كأكثر لاعب مشاركة كبديل في تاريخ المونديال (11 مباراة من أصل 12 مشاركة).

لكن الإنجليزي ماركوس راشفورد، الذي يمتلك 9 مشاركات كبديل، يدخل البطولة بطموح تحويل نفسه إلى “سلاح التغيير” الأبرز في تاريخ كأس العالم.

مونديال 2026 عندما يصبح التاريخ نفسه هو الخصم

بين أرقام تقاوم الزمن وأجيال تطرق أبواب المجد، يبدو أن كأس العالم 2026 لن يكون مجرد بطولة جديدة، بل اختباراً جماعياً لذاكرة كرة القدم نفسها، فإما أن تصمد الأساطير أو يُكتب تاريخ جديد بالكامل على أنقاضها.