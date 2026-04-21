اليماحي يشيد بتأكيد الصين احترام سيادة الدول ودعم أمن واستقرار الخليج

تلقى محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، رسالة رسمية من سفارة جمهورية الصين الشعبية، بشأن مخرجات لقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته الأخيرة إلى الصين، والتي أكدت على مجموعة من المبادئ ذات الأهمية في العلاقات الدولية.

وأشارت الرسالة إلى تأكيد الرئيس الصيني على أربع ركائز أساسية، هي: التمسك بمبدأ سيادة الدول، وسيادة القانون الدولي، والتعايش السلمي، والتوفيق بين التنمية والأمن، باعتبارها أسسًا حاكمة للعلاقات بين الدول.

وشدد الرئيس الصيني، وفق ما ورد في الرسالة، على أن السيادة تمثل ركيزة أساسية لبقاء وتنمية الدول، ولا يجوز المساس بها، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة، وخاصة دول الخليج العربي، وأمنها وسلامة أراضيها، بما يضمن حماية منشآتها ومؤسساتها وأفرادها.

دعم الصين لأمن واستقرار دول الخليج

كما دعا إلى ضرورة العمل على تشكيل إطار أمني مشترك ومتكامل وتعاوني ومستدام في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما يعزز أسس التعايش السلمي، ويرسخ احترام القانون الدولي ويصون استقراره وهيبته.

من جانبه، ثمّن رئيس البرلمان العربي ما تضمنته الرسالة من تأكيد صيني واضح على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معتبرًا أن هذا المبدأ يمثل ركيزة أساسية في القانون الدولي، وعاملًا مهمًا لاستقرار الدول، لا سيما دول الخليج العربي.

وأكد أن هذا التوجه يعزز مناخ الثقة في الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما نوّه بأهمية ما طرحه الجانب الصيني بشأن التكامل بين الأمن والتنمية، مشددًا على أن الاستقرار المستدام في المنطقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير بيئة تنموية داعمة، وأن التنمية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن وترسيخ السلام.

الجدير بالذكر أن رئيس البرلمان العربي كان قد تلقى في وقت سابق رسالة مماثلة من سفارة الصين بالقاهرة، أكدت خلالها دعم بكين لحقوق الدول العربية في حفظ أمنها والدفاع عن مصالحها المشروعة، وأهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز واستعادة انسياب الحركة البحرية فيه بشكل طبيعي.