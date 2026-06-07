مصطفى زيكو يُعيد الفراعنة إلى المباراة بهدف التعادل أمام البرازيل

نجح مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، في تسجيل هدف التعادل للفراعنة أمام منتخب البرازيل خلال الدقيقة 11 من عمر المباراة الودية التي تجمع المنتخبين حاليًا على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن الاستعدادات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف زيكو ليمنح المنتخب المصري دفعة معنوية كبيرة بعد البداية القوية للمنتخب البرازيلي، ويعيد المباراة إلى نقطة التعادل في مواجهة تعد من أقوى اختبارات الفراعنة قبل انطلاق المونديال.

بروفة أخيرة قبل كأس العالم 2026

تمثل مواجهة البرازيل الودية المحطة الأخيرة في برنامج إعداد منتخب مصر قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين واختبار العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية قبل ضربة البداية في البطولة العالمية، خاصة أمام منافس بحجم المنتخب البرازيلي.

تشكيل منتخب مصر أمام البرازيل

دخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، مصطفى زيكو، محمود حسن تريزيجيه، هيثم حسن.

خط الهجوم: عمر مرموش.

دكة بدلاء الفراعنة

تواجد على مقاعد البدلاء عدد من العناصر المميزة التي تمثل أوراقًا رابحة للجهاز الفني، وهم: محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، كريم حافظ، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، محمد صلاح، وحمزة عبد الكريم.

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة الأداء القوي أمام البرازيل وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح اللاعبين المزيد من الثقة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026