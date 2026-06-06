السودان يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين

أعرب السودان عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين، والتي تمثل انتهاكا مرفوضا لسيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية - في بيان لها اليوم السبت، أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) - تضامن السودان الكامل مع الكويت والبحرين، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار الدولتين والمنطقة بأسرها، كما أنها تقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والصراعات.

وأعربت الوزارة عن وقوفها إلى جانب الكويت والبحرين في مواجهة كل ما يمس أمنهما وسيادتهما، مشددة على رفضها القاطع لأي أعمال عدائية تستهدف المدنيين أو المنشآت الحيوية أو تهدد أمن الدول واستقرارها، داعية إلى احترام سيادة الدول وحسن الجوار والالتزام بأحكام القانون الدولي.

وجددت الوزارة دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة الحق المشروع للدولتين في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.