أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتابع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وسير امتحانات الدبلومات الفنية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

يؤديها ٦٣٥ طالبًا وطالبة..

محافظ الوادي الجديد تتابع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وتدعم اللجان بمبردات تهوية

حرصت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، على تفقّد سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التي انطلقت صباح اليوم السبت 6 يونيو 2026م بمختلف المعاهد المحددة على مستوى المحافظة؛ حيث تابعت أعمال الامتحانات داخل لجنة معهد فتيات الخارجة الثانوي ولجنة معهد ناصر الثانوي بمقر معهد فتيات الخارجة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، وفضيلة الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية.

وأكدت المحافظ انتظام أعمال الامتحانات وانطلاقها في أجواء يسودها الهدوء والانضباط؛ حيث يؤدي الامتحانات ٦٣٥ طالبًا وطالبة، منهم ٣٠٣ بالقسم الأدبي و٣٣٢ بالقسم العلمي، موزعين على ٥ لجان رئيسية و٤٦ لجنة فرعية بمراكز المحافظة الخمسة. كما وجّهت بتوفير مبردات تهوية داخل اللجان تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث تم على الفور توفير ٦ أجهزة مبرد وتوزيعها على اللجان، إلى جانب إعداد مقايسة لإنشاء مُصلّى بمقر معهد الفتيات.

وكلّفت المحافظ الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، بمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، ورصد أي معوقات أو ملاحظات والتعامل الفوري معها، مع توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة داخل اللجان؛ بما يضمن انتظام العملية الامتحانية في هدوء ويسر. متمنيةً لجميع الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

في أول أيام انطلاقها

محافظ الوادي الجديد تتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية ب 14 لجنة

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية صباح اليوم، للعام الدراسي 2025/2026 بمختلف التخصصات النوعية، والتي يؤديها 2639 طالبًا وطالبة أمام 14 لجنة امتحانية تم تجهيزها بالإدارات التعليمية الخمس على مستوى المحافظة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وشددت المحافظ خلال متابعتها لسير الامتحانات بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب داخل اللجان، والتأكد من كفاءة وسائل التهوية وتوافر مبردات المياه؛ بما يتيح بيئة امتحانية مناسبة للطلاب في أجواء من الهدوء والانضباط، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مواقف طارئة خلال هذه الفترة. وكذلك المرور الدوري على استراحات المعلمين المنتدبين للمشاركة في أعمال الامتحانات، للتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجستية اللازمة للإقامة اللائقة.

محافظ الوادي الجديد تلتقي السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرتي المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الهادفة إلى تعزيز التنسيق والتشاور المشترك، ودعم مسارات العمل التنموي والخدمي بما يواكب تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم بمختلف المراكز.

وتناول اللقاء، مناقشة عدد من المقترحات والمطالب العامة التي تقدم بها النواب والتي تمس احتياجات المواطنين و أولويات الاهتمامات، إلى جانب التأكيد على أهمية مواصلة العمل وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودتها.

وأكدت المحافظ أهمية استمرار قنوات التواصل وتكامل الجهود وتوحيدها بما يسهم في دعم خطط العمل ، وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات المختلفة بما يحقق الصالح العام والمزيد من التنمية والاستقرار خلال الفترة المقبلة.