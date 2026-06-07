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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تسلِّم الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي في 21 محافظة .. صور

وزارة الأوقاف تسلِّم الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي في 21 محافظة
وزارة الأوقاف تسلِّم الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي في 21 محافظة
محمد شحتة

واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ خطة توزيع لحوم مشروع صكوك الأضاحي، حيث بدأت اليوم تسليم الدفعة الثانية من أنصبة المضحين بعدد 2978 كرتونة من اللحوم البلدية والمستوردة، وذلك بعدد 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وشملت عملية التسليم مديريات: سوهاج، والأقصر، وقنا، والبحر الأحمر، وأسوان، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن عملية التوزيع تتم وفق الضوابط المعتمدة وبالتنسيق مع المديريات المعنية، بما يضمن وصول الأنصبة إلى أصحابها في الوقت المحدد، مع استمرار تقديم خدمة التوصيل للمنازل في المحافظات المستهدفة، تيسيرًا على المضحين وحرصًا على تطوير الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعظيم الاستفادة من مشروع صكوك الأضاحي، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية في أعمال الذبح والتوزيع، بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق مقاصد الأضحية.

انطلاق اختبارات مراكز الثقافة الإسلامية

وانطلقت السبت، الاختبارات التحريرية للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة للوزارة بالقاهرة والمديريات الإقليمية، وذلك للعام الدراسي 2025 /2026م، في إطار اهتمام الوزارة بنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، وتعزيز الوعي الديني الرشيد.

وتُعقد الاختبارات بمختلف مراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها (36) مركزًا، وسط أجواء علمية وتنظيمية مناسبة، وبإشراف مباشر من عمداء المراكز، ومتابعة يومية من الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، وتنسيق مباشر مع فضيلة الشيخ محمود أبو العزايم - مساعد الوزير لشئون التدريب والمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والدكتور محمود الفخراني - مساعد الوزير لشئون الامتحانات، والدكتور حسين القاضي - مدير عام المراكز الثقافية؛ لضمان انتظام سير الاختبارات وتوفير المناخ الملائم للدارسين.

وأكدت وزارة الأوقاف حرصها على الارتقاء بمستوى الدارسين علميًا وثقافيًا، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك الفهم الصحيح لقضايا الدين والمجتمع، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

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