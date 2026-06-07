سعر الدولار اليوم الأحد 7 يونيو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم .. حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على حالة من الاستقرار في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك وفق آخر مستويات مسجلة بختام تعاملات أمس السبت 6 يونيو 2026، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال لحركة أسعار الصرف، باعتبار الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تأثيرًا في الأسواق المحلية والعالمية.

ويواصل سعر الدولار جذب اهتمام المتعاملين في القطاع المصرفي، خاصة مع ارتباطه المباشر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تأثيره على أسعار السلع المستوردة وتكاليف الإنتاج والاستثمار، ما يجعل تحديثات سعر صرف الدولار من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث ومنصات الأخبار الاقتصادية.

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سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 51.89 جنيه للبيع و51.75 جنيه للشراء، ليعكس استمرار حالة الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

وتعد الأسعار المعلنة من البنك المركزي مؤشرًا مهمًا لحركة التداول داخل القطاع المصرفي، حيث تستند إليها العديد من المؤسسات المالية في متابعة تطورات سوق النقد الأجنبي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.87 جنيه للبيع و51.77 جنيه للشراء، وهو المستوى نفسه الذي سجله الدولار داخل بنك مصر.

ويعكس هذا التوافق في الأسعار بين أكبر بنكين حكوميين في مصر حالة التوازن التي تشهدها السوق المصرفية، مع استمرار توافر العملة الأجنبية وتلبية الاحتياجات المصرفية المختلفة.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

شهدت البنوك الخاصة مستويات متقاربة في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث سجل البنك التجاري الدولي سعر 51.82 جنيه للبيع و51.72 جنيه للشراء.

كما سجل بنك الإسكندرية السعر نفسه عند 51.82 جنيه للبيع و51.72 جنيه للشراء، ما يعكس تقارب السياسات التسعيرية داخل عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

أما بنك فيصل الإسلامي فقد سجل سعر الدولار عند 51.87 جنيه للبيع و51.77 جنيه للشراء، وهو مستوى مماثل للأسعار المسجلة في عدد من البنوك الحكومية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس والمصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 51.90 جنيه للبيع و51.80 جنيه للشراء، ليأتي ضمن أعلى الأسعار المسجلة للشراء بين البنوك خلال التعاملات الأخيرة.

وفي المصرف المتحد سجل الدولار 51.87 جنيه للبيع و51.77 جنيه للشراء، ليستمر ضمن النطاق السعري السائد في السوق المصرفية المصرية.

مصرف أبو ظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر للدولار

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك المذكورة، حيث بلغ 52.02 جنيه للبيع و51.92 جنيه للشراء.

ويأتي هذا المستوى في إطار الفروق الطبيعية بين البنوك المختلفة وفقًا لسياسات العرض والطلب وآليات التسعير الخاصة بكل مؤسسة مصرفية.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 51.85 جنيه للبيع و51.75 جنيه للشراء، ليظل قريبًا من متوسط الأسعار المسجلة داخل أغلب البنوك العاملة في مصر.

ويعكس هذا التقارب استمرار حالة الاستقرار النسبي التي تميز سوق الصرف المحلية خلال الفترة الراهنة.

استقرار سعر الدولار يعزز هدوء سوق الصرف

تشير الأسعار المعلنة إلى استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق النقد الأجنبي، مع تحركات محدودة في أسعار الشراء والبيع بين بنك وآخر.

ويتابع المواطنون والمستثمرون بصورة يومية تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، نظرًا لأهميته الكبيرة في تحديد تكلفة العديد من السلع والخدمات، فضلًا عن تأثيره على قرارات الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتبقى أسعار العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة مستمرة من مختلف فئات المجتمع، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بالأنشطة الاقتصادية والمالية داخل السوق المصرية.

أسعار الدولار اليوم الأحد 7 يونيو 2026

البنك المركزي المصري: 51.89 جنيه للبيع و51.75 جنيه للشراء.

البنك الأهلي المصري: 51.87 جنيه للبيع و51.77 جنيه للشراء.

بنك مصر: 51.87 جنيه للبيع و51.77 جنيه للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB: 51.82 جنيه للبيع و51.72 جنيه للشراء.

بنك فيصل: 51.87 جنيه للبيع و51.77 جنيه للشراء.

بنك قناة السويس: 51.90 جنيه للبيع و51.80 جنيه للشراء.

المصرف المتحد: 51.87 جنيه للبيع و51.77 جنيه للشراء.

بنك الإسكندرية: 51.82 جنيه للبيع و51.72 جنيه للشراء.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.02 جنيه للبيع و51.92 جنيه للشراء.

بنك الكويت الوطني: 51.85 جنيه للبيع و51.75 جنيه للشراء.