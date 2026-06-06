فارق 38 قرشًا بين أعلى وأقل سعر للدولار بالبنوك المصرية اليوم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم، السبت 6 يونيو 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وذلك بعد آخر تحديثات شهدتها أسعار الصرف بنهاية تعاملات الخميس الماضي.



سعر المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 51.75 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، وسط استقرار ملحوظ في حركة التداولات داخل السوق الرسمية.



أقل الأسعار



وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في صدارة البنوك صاحبة أقل سعر للدولار، مسجلًا 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع، فيما سجل بنكا الإسكندرية والتجاري الدولي CIB نحو 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع.



كما بلغ سعر الدولار 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها كريدي أجريكول والكويت الوطني والبركة وأبوظبي التجاري وبيت التمويل الكويتي.



السعر السائد



وسجل الدولار نحو 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع في غالبية البنوك العاملة بالسوق، من بينها الأهلي المصري ومصر والعربي الأفريقي الدولي وHSBC والتعمير والإسكان والتنمية الصناعية والمصرف المتحد والمصري الخليجي وفيصل الإسلامي.



أعلى الأسعار



في المقابل، سجل المصرف العربي الدولي أعلى سعر للدولار عند 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنكي أبوظبي الأول وسايب نحو 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.



عطلة البنوك



وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تعطيل العمل بالبنوك اعتبارًا من مساء الخميس وحتى نهاية يوم السبت بمناسبة العطلة الأسبوعية، على أن تستأنف البنوك عملها صباح غد، الأحد.