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ثابت عند 51.75 جنيه.. سعر الدولار مساء اليوم في السوق الرسمي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت عند 51.75 جنيه.. سعر الدولار مساء اليوم في السوق الرسمي

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات مساء اليوم السبت 6-6-2026؛ علي مستوى البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات سعر الدولار مقابل الجنيه في الجهاز المصرفي منذ آخر يوم عمل قبل يومين.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 51.75 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع .

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 51.67 جنيه للشراء و 51.77 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB، الإسكندرية.

وسجل ثالث أقل سعر دولار 51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع في بنوك "البركة، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، الكويت الوطني".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك 

وبلغ أغلب سعر الدولار في البنوك 51.77 جنيه للشراء و 51.87 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، ميد بنك، العربي الافريقي الدولي،التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي،المصري الخليجي، نكست، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر،المصرف العربي الدولي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.82 جنيه للشراء و 51.92 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، سايب، قناة السويس".

سعر الدولار اليوم أعلي سعر دولار أقل سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار مقابل الجنيه

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