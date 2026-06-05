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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 5-6-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم5-6-2026، علي مستوي السوق الرسمية .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات مسائية له اليوم؛ استقرارا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي أمس.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.75 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 51.67 جنيه للشراء و 51.77 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيها للبيع في بنكي الاسكندرية و التجاري الدولي CIB.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.75 جنيها للشراء و 51.85 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، البركة، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيه للشراء و 51.87 جنيه للبيع في بنوك" العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، ميد بنك، التعمير والاسكان، المصرف المتحد، المصري الخليجي، HSBC،مصر، الأهلي المصري، نكست،الأهلي الكويتي".

وبلغ سعر الدولار 51.8 جنيه للشراء و 51.9 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، سايب".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

وسجل أعلي دولار 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51.92 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي و بنك أبوظبي الأول".

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