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أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 5 يونيو 2026.


سعر الذهب اليوم

سعر الذهب
الذهب 


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5700 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6650 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7900 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53200 جنيه.

الدولار
الدولار


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 5 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.87 جنيه

سعر الشراء: 51.77 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.38 جنيه

سعر الشراء: 60.25 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.82 جنيه

سعر الشراء: 69.67 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.81 جنيه

سعر الشراء: 13.78 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.12 جنيه

سعر الشراء: 14.09 جنيه.


وقد أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ما زالت تتأثر بكتل هوائية صحراوية وارتفاع فترات سطوع الشمس، ما يؤدي إلى تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين إلى 3 درجات مئوية، مشيرة إلى أن العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 36 درجة مئوية.

وأضافت أن الأجواء ستكون حارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على المحافظات الداخلية وجنوب البلاد، فيما تصل درجات الحرارة في أقصى جنوب الصعيد إلى 42 و43 درجة مئوية.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الارتفاع الطفيف في نسب الرطوبة يزيد الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، لافتة إلى أن الحرارة المحسوسة قد تزيد من درجتين إلى 4 درجات عن القيم المعلنة، خاصة خلال فترات الظهيرة.

نشاط رياح وأتربة بجنوب الصعيد
وأشارت إلى نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد والبحر الأحمر، موضحة أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب الصعيد، بينما تساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا بالمناطق الشمالية.

شبورة مائية صباحًا وتحذيرات للمسافرين
وأكدت غانم استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

نصائح الأرصاد للمواطنين
وشددت على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس القطنية فاتحة الألوان، والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع استخدام وسائل الحماية من أشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: 36 - 24

الإسكندرية: 32 - 22

أسيوط: 38 - 25

سوهاج: 40 - 26

الأقصر: 41 - 28

أسوان: 42 - 29

قنا: 43 - 30

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