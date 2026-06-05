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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الجمعة 5-6-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم 5-6-2026، على مستوى السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات مسائية له اليوم؛ استقرارا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي أمس.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.75 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع في بنكي الاسكندرية والتجاري الدولي CIB.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، البركة، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع في بنوك"العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، ميد بنك، التعمير والاسكان، المصرف المتحد، المصري الخليجي، HSBC،مصر، الأهلي المصري، نكست،الأهلي الكويتي".

وبلغ سعر الدولار 51.8 جنيه للشراء و51.9 جنيه للبيع في بنوك "قناة السويس، سايب".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلى سعر دولار

وسجل أعلى دولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.

وبلغ ثاني أعلى سعر دولار 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي وبنك أبوظبي الأول".

سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار سعر الدولار في البنك المركزي

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