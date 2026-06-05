سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الجمعة 5-6-2026

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم 5-6-2026، على مستوى السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات مسائية له اليوم؛ استقرارا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي أمس.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.75 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع في بنكي الاسكندرية والتجاري الدولي CIB.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، البركة، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع في بنوك"العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، ميد بنك، التعمير والاسكان، المصرف المتحد، المصري الخليجي، HSBC،مصر، الأهلي المصري، نكست،الأهلي الكويتي".

وبلغ سعر الدولار 51.8 جنيه للشراء و51.9 جنيه للبيع في بنوك "قناة السويس، سايب".

أعلى سعر دولار

وسجل أعلى دولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.

وبلغ ثاني أعلى سعر دولار 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي وبنك أبوظبي الأول".