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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تضبط هاربًا من 38 حكمًا قضائيًا بعد استغاثة عبر مواقع التواصل

الداخلية تضبط هاربًا من 38 حكمًا قضائيًا
الداخلية تضبط هاربًا من 38 حكمًا قضائيًا
محمد سمير

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر المطلوبة للتنفيذ عليه في عدد كبير من الأحكام القضائية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من صاحب الحساب للمطالبة بتنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد أحد الأشخاص.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، جرى فحص ما ورد بمقطع الفيديو المتداول، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين أنه مدير وشريك بإحدى شركات تعبئة المواد الغذائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وكشفت التحريات أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في 38 قضية متنوعة، من أبرزها قضايا تزوير وتبديد وشيكات وضرب، وكان متواريًا عن الأنظار هربًا من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم داخل نطاق قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، حيث تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إخطار الجهات المختصة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية في الوقائع المنسوبة إليه.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع الشكاوى والاستغاثات التي تتضمن وقائع جنائية أو أحكامًا قضائية واجبة النفاذ، إلى جانب مواصلة حملاتها لضبط العناصر الهاربة من تنفيذ الأحكام القضائية.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الحسابات الشخصية وزارة الداخلية قضية متنوعة قضايا تزوير

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