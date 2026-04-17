منح البرلمان العربي صفة مراقب بالشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

اعتمدت الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بالإجماع قرارًا بمنح البرلمان العربي صفة مراقب، وذلك خلال مؤتمرها الخامس، الذي عقد بمدينة إسطنبول التركية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

وجدير بالذكر أن ذلك كان أحد القضايا التي تم مناقشتها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي إلى جمهورية أذربيجان خلال شهر فبراير الماضي مع صاحبة غفاروفا رئيس الجمعية الوطنية الأذرية والرئيس الحالي للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، حيث تم الاتفاق على أن يكون هذا أحد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الخامس للشبكة في إسطنبول.

وفي هذا السياق، أعرب محمد بن أحمد اليماحي، الذي شارك في المؤتمر الخامس للشبكة عن تقدير البرلمان العربي واعتزازه بهذا القرار، موضحًا أنه يعكس الثقة الكبيرة في دور البرلمان العربي على المستوى الدولي.

كما وجه رئيس البرلمان العربي الشكر إلى صاحبة غفاروفا، رئيسة الشبكة على اهتمامها وجهودها المخلصة في دعم حصول البرلمان العربي على صفة مراقب لدى الشبكة.

وأعرب كذلك عن تقدير البرلمان العربي للجهود المخلصة التي بذلتها منذ مبادرتها بإطلاق هذه الشبكة في مدريد عام 2021م، وما بذلته من جهود حثيثة لتعزيز دورها على المستوى الدولي، وضمان انتظام انعقاد مؤتمراتها، وصولًا إلى مرحلة الاتفاق على إنشاء مقر دائم للشبكة في جمهورية أذربيجان خلال مؤتمرها المنعقد مؤخرًا في إسطنبول.