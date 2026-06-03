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قبل انطلاق امتحانات الإعدادية غدا.. أمهات مصر: نطالب بالمعاملة اللائقة للطلاب والأهالي في اللجان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل انطلاق امتحانات الإعدادية غدا.. أمهات مصر: نطالب بالمعاملة اللائقة للطلاب والأهالي في اللجان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 تنطلق غدا، وسط استعدادات مبكرة من قبل أولياء الأمور.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، في بيان لها ، أنها ستتابع مع أولياء الأمور طوال أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026  ، مثلما يحدث كل عام، مشددة علي ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة، وأن يكون الطالب مستعد للامتحانات بشكل هاديء ومنظم ومستقر، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

كما ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور المديريات التعليمية، بضرورة التواجد الميداني المستمر لقيادات الإدارات التعليمية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، والمتابعة اللحظية لسير الامتحانات، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة للإخلال بالانضباط، مع التأكيد على توفير المعاملة اللائقة للطلاب وأولياء الأمور والعاملين.

وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، بضرورة التأكيد علي تطبيق القرار الوزاري الخاص بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين والعاملين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، تنفيذًا للكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أنه ، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، تواصل الإدارات التعليمية جهودها المكثفة للانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية وفق أعلى معايير الانضباط والتنظيم، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومستقرة.

وقد شملت استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ما يلي :

  • مراجعة جاهزية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومقار اللجان والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللازمة
  • التأكد من اكتمال أعمال الصيانة والنظافة والتجهيزات اللازمة.
  • توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان
  • إعداد اللوحات الإرشادية وتعليق جداول الامتحانات في أماكن واضحة داخل المدارس.
  • تجهيز أماكن الملاحظين ورؤساء اللجان
  • التأكيد على تطبيق كافة التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.
  • تفعيل غرف العمليات وربطها بالإدارات التعليمية للمتابعة الفورية.
  •  توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء واطمئنان.
  • مراجعة كشوف الطلاب وأماكن الجلوس
  • التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أمهات مصر اتحاد أمهات مصر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

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