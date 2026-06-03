قبل انطلاق امتحانات الإعدادية غدا.. أمهات مصر: نطالب بالمعاملة اللائقة للطلاب والأهالي في اللجان

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 تنطلق غدا، وسط استعدادات مبكرة من قبل أولياء الأمور.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، في بيان لها ، أنها ستتابع مع أولياء الأمور طوال أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مثلما يحدث كل عام، مشددة علي ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة، وأن يكون الطالب مستعد للامتحانات بشكل هاديء ومنظم ومستقر، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

كما ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور المديريات التعليمية، بضرورة التواجد الميداني المستمر لقيادات الإدارات التعليمية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، والمتابعة اللحظية لسير الامتحانات، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة للإخلال بالانضباط، مع التأكيد على توفير المعاملة اللائقة للطلاب وأولياء الأمور والعاملين.

وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، بضرورة التأكيد علي تطبيق القرار الوزاري الخاص بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين والعاملين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، تنفيذًا للكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أنه ، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، تواصل الإدارات التعليمية جهودها المكثفة للانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية وفق أعلى معايير الانضباط والتنظيم، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومستقرة.

وقد شملت استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ما يلي :