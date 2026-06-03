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ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاحا نوويا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاحا نوويا

ترامب
ترامب
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وأنه من المحتمل أن ألتقي مجتبى خامنئي في وقت ما.


ولفت إلى أن الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة والأمور تسير بشكل جيد للغاية، وأن أسعار الغاز ستنخفض قريبا، وأنهم يقولون إن المرشد الإيراني يعطي موافقته في المحادثات، ولسنا بحاجة إلى نشر قوات برية في إيران.

وأضاف: تحدثت مع نتنياهو بنبرة غاضبة، ويقلقني الصراع المستمر بين إسرائيل ولبنان، وأشعر بالانزعاج من مواصلة نتنياهو عملياته العسكرية في لبنان.

وقال الدكتور فيصل الصواغ، رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي، إن أي استهداف تتعرض له دولة الكويت يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادتها وخرقاً واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكداً أن الكويت كانت على الدوام دولة داعمة للسلام والعمل الدبلوماسي والإنساني، لكنها ترفض بشكل قاطع أي اعتداء يمس أمنها واستقرارها.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية ومناطق سكنية لا تضم أهدافاً عسكرية، وفق ما أكد، تعكس محاولات لزعزعة أمن دول مجلس التعاون الخليجي وتهديد استقرار المنطقة، مشدداً على أن أمن الكويت يعد "خطاً أحمر" لا يمكن المساس به.

وأشار الصواغ إلى أن القوات المسلحة الكويتية، وفي مقدمتها القوات الجوية والدفاع الجوي، أظهرت مستوى عالياً من الجاهزية والكفاءة في التعامل مع التهديدات. وأكد أن المنظومات العسكرية والأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية تعمل في حالة استعداد كامل، وسط دعم شعبي واسع للإجراءات المتخذة لحماية البلاد وصون أمنها الوطني. 

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