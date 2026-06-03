مجلس حكماء المسلمين يدين بشدَّة العدوان الإيراني على دولة الكويت ومملكة البحرين

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشدِّ العبارات، العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ومملكة البحرين، بما في ذلك استهداف مطار الكويت الدولي بالصواريخ والطائرات المسيَّرة، وما أسفر عنه من أضرار مادية جسيمة في مبنى الركاب، ووفاة شخص وإصابة عدد من الأشخاص، فضلًا عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما فيها بعثات دبلوماسية، كما يُدين المجلس العدوان على مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيَّرة.

وأكد مجلس حكماء المسلمين - في بيان اليوم - رفضه القاطع لهذه الاعتداءات الإرهابيَّة التي تمثِّل خَرْقًا واضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، مشدِّدًا على أن استهداف البعثات الدبلوماسية يُعد جريمةً مرفوضةً ومدانةً بموجب القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمه لكل ما تتخذانه من إجراءاتٍ لحماية أمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات المستمرة، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويصون سيادة الدول وسلامة شعوبها.