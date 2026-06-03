ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

بات الهولندي دينزل دومفريس قريبًا من خطوة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما وصلت مفاوضاته مع ريال مدريد إلى مراحل متقدمة بشأن التفاصيل الشخصية للعقد المحتمل بين الطرفين.

ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن المباحثات بين اللاعب وإدارة النادي الإسباني شهدت تطورًا ملحوظًا، مع توافق كبير حول البنود الشخصية، بينما يبقى القرار النهائي مرهونًا بموقف ريال مدريد من تفعيل الشرط الذي يتيح التعاقد مع اللاعب مقابل أقل من 25 مليون يورو.

في المقابل، يراقب ليفربول الموقف عن كثب، تحسبًا لإمكانية الدخول في سباق التعاقد مع الظهير الهولندي إذا لم تكتمل صفقة انتقاله إلى النادي الملكي خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط دومفريس بعقد مع إنتر ميلان حتى صيف 2028، ما يمنح النادي الإيطالي أفضلية في إدارة ملف مستقبله، رغم الاهتمام المتزايد من عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ويُعتبر صاحب الـ30 عامًا من أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيمن خلال السنوات الأخيرة، بعدما فرض نفسه كأحد الركائز الأساسية في صفوف إنتر ميلان ومنتخب هولندا بفضل أدواره الهجومية ومساهماته الحاسمة على الجبهة اليمنى.