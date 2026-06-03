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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة الصناعات الغذائية: خفض الفاقد الغذائي أولوية اقتصادية وفرصة استثمارية بـ500 مليون دولار

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن خفض الفاقد أو الهدر في الغذاء يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية عالميًا ومحليًا، مشيرًا إلى أن نحو ثلث الغذاء المنتج عالميًا يُهدر أو يُفقد، بما ينعكس على نحو 10% من الانبعاثات الكربونية.
جاء ذلك خلال جلسة «حشد الابتكار والتمويل من القطاع الخاص لدعم الحلول القابلة للتوسع» ضمن فعاليات معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، والتي شهدت مشاركة واسعة من غرفة الصناعات الغذائية كشريك استراتيجي.

حجم الفاقد الغذائي
 

وأوضح الجزايرلي أن نسب الفقد في بعض المحاصيل في مصر تصل إلى 40%، ما يجعل معالجة هذه القضية ضرورة إنسانية واقتصادية وأمنًا غذائيًا في الوقت نفسه، داعيًا إلى تطوير منظومة سلاسل الإمداد والنقل والتداول، ودعم المصانع في إدارة المخازن والتتبع.
 

وأشار إلى أن هذه التحديات تمثل فرصًا استثمارية واعدة تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار، خاصة في تطوير البنية التحتية لسلاسل التبريد والتخزين والتجهيز الرقمي، بما قد يسهم في خفض الفاقد بنحو 30%.
 

تطوير سلاسل الإمداد
 

ودعا رئيس الغرفة إلى التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الزراعية المتكاملة بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يساهم في تقليل الفاقد وخفض تكاليف النقل وتحسين تنافسية المنتج الغذائي المصري في الأسواق الخارجية.
وأكد أن جهود الدولة في التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي وتحسين إدارة الموارد تدعم هذا التوجه، خاصة مع الحاجة إلى تعزيز التكامل بين الإنتاج والتصنيع والتوزيع.
 

صادرات القطاع الغذائي
 

وأوضح أن القطاع الغذائي في مصر يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية، حيث يقترب من 12 مليار دولار، بما يعادل نحو ربع صادرات مصر، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع سجلت 11.5 مليار دولار في 2025 مع استمرار النمو.
وأكد أن تعزيز الصادرات يتطلب الاستثمار في التدريب وتطبيق المعايير الدولية وسلامة الغذاء، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي الذي يسهم في رفع الكفاءة وتقليل الهدر وتعزيز القدرة التنافسية.
 

برامج دعم الشركات
 

واستعرض الجزايرلي جهود غرفة الصناعات الغذائية في دعم القطاع عبر برامج فنية وتدريبية تستهدف نحو 30 ألف عضو ومنشأة، إلى جانب برنامج «ازدهار» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال.
وأشار إلى استمرار تقديم الدعم الفني عبر زيارات ميدانية للمصانع، والمشاركة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع، بما في ذلك المساهمة في إصدار قانون سلامة الغذاء المصري وتعديلاته لتحسين مناخ الاستثمار.
 

تعزيز الاستدامة
 

وأكدت الغرفة أن مشاركتها في معرضي Fi Africa & ProPak MENA 2026 تأتي في إطار دعم الابتكار والاستدامة ورفع تنافسية الشركات المصرية، بما يعزز الأمن الغذائي ويخدم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.

الصناعات الغذائية الصناعة المصرية الغذاء

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