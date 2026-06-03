بعد الاقتراب من 53 جنيهًا.. الدولار يعود للانخفاض في البنوك اليوم الأربعاء

عاد سعر الدولار للتراجع أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، بعدما سجل ارتفاعات طفيفة في ختام تعاملات أمس، الثلاثاء، وبداية التعاملات الصباحية، وكان قد اقترب من حاجز 53 جنيهًا.

انخفاض جديد



وشهدت أسعار صرف الدولار انخفاضًا جديدًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليتراجع مجددًا إلى مستويات أقل من 52 جنيهًا للشراء في معظم البنوك، في إشارة إلى فقدان العملة الأمريكية جزءًا من المكاسب التي حققتها خلال الساعات الماضية.

وسجل أعلى سعر للدولار في بنك قناة السويس وبنك QNB الأهلي عند مستوى 52 جنيهًا للشراء و52.10 جنيه للبيع، فيما تراوحت الأسعار في غالبية البنوك بين 51.88 جنيه و52 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس وبنك QNB الأهلي 52 جنيهًا للشراء و52.10 جنيه للبيع.

وسجل في بنك مصر 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك HSBC والبنك الأهلي الكويتي 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.

وسجل في المصرف العربي الدولي 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

وسجل في بنك الكويت الوطني NBK نحو 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في البنك التجاري الدولي CIB وكريدي أجريكول والبنك العقاري المصري العربي 51.90 جنيه للشراء و52 جنيهًا للبيع.

وسجل في بنك البركة 51.88 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع.

فيما سجل السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري 51.80 جنيه للشراء و51.94 جنيه للبيع.