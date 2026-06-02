بعد انخفاضه دون الـ52 جنيه.. أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

قدم بنك أبوظبي الأول أقل سعر لبيع الدولار في البنوك مسجلا 51.82 جنيه.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

52.10 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي ليسجل:

52.02 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان إلى:

51.86 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:

52.85 جنيه للشراء.

52.95 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي والتنمية الصناعيةليصل إلي:

51.83 جنيه للشراء.

51.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو:

51.82 جنيه للشراء.

51.92 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي:

51.81 جنيه للشراء.

51.91 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار في بنكي فيصل الإسلامي وقناة السويس إلى:

51.80 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

51.78 جنيه للشراء.

51.88 جنيه للبيع..

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي التجاري والبركة نحو

51.77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي ليسجل:

51.73 جنيه للشراء.

51.83 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول:

51.72 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر رسميا

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

51.80 جنيه للشراء.

51.94 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر

51.88 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

52.10 جنيه.