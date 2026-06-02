هبط سعر الدولار بيعا وشراءا في معظم البنوك العاملة في مصر دون الـ52 جنيها عدا بنكي أبوظبي الإسلامي والعربي الأفريقي

يستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر الآن

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

52.10 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي ليسجل:

52.02 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان إلى:

51.86 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:

52.85 جنيه للشراء.

52.95 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، مصر، بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المصري ليصل إلي:

51.83 جنيه للشراء.

51.93 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو:

51.82 جنيه للشراء.

51.92 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني:

51.81 جنيه للشراء.

51.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو :

51.80 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

51.78 جنيه للشراء.

51.88 جنيه للبيع..

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو

51.77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي ليسجل:

51.73 جنيه للشراء.

51.83 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول مسجلا:

51.72 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

51.80 جنيه للشراء.

51.94 جنبه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

52.10 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك

51.82 جنيه.

متوسط سعر الدولار في مصر

51.88 جنيه.