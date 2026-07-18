سنتكوم: مقتل 2 من أفراد القوات الأمريكية وفقدان آخر في الأردن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن اثنين من أفراد القوات الأمريكية قُتلا في الأردن، أمس الجمعة، في أثناء قيام قوات القيادة المركزية والقوات الشريكة بالدفاع ضد هجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مشيرة إلى فقدان أحد أفراد القوات الأمريكية حاليا.

وأضافت “سنتكوم”- في بيان على منصة "إكس" اليوم السبت- أن 4 من أفراد القوات الأمريكية نُقلوا طبيا إلى مستشفيات أردنية، وقد غادروها لاحقا؛ بعد تحسن حالتهم، فيما عاد أفراد آخرون خضعوا للفحص بسبب إصابات طفيفة إلى أداء مهامهم.

وأكدت القيادة المركزية، أنها، احتراما لأسر الضحايا، ستمتنع عن نشر معلومات إضافية، بما في ذلك هويات القتلى، إلى حين مرور 24 ساعة على إخطار أقرب ذويهم.