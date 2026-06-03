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رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  رسميا اليوم نحو 51.94 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل  تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

 52.10 جنيه للشراء.

 52.20 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي ليسجل:

 52.02 جنيه للشراء.

 52.12 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان إلى:

 51.86 جنيه للشراء.

 51.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:

 52.85 جنيه للشراء.

 52.95 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك نكست، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي،  العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، HSBC، مصر،  بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المصري ليصل إلي:

 51.83 جنيه للشراء.

 51.93 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه  في بنك كريدي أجريكول نحو:

 51.82 جنيه للشراء.

 51.92 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي المصرف العربي والكويت الوطني: 

 51.81 جنيه للشراء.

 51.91 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار في بنوك فيصل الإسلامي، الإسكندرية وقناة السويس إلى:

 51.80 جنيه للشراء.

 51.90 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

51.78 جنيه للشراء.

 51.88 جنيه للبيع..

سجل سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي التجاري والبركة نحو

 51.77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي ليسجل:

 51.73 جنيه للشراء.

 51.83 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول:

 51.72 جنيه للشراء.

 51.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الدولار الأمريكي رسميا في البنك المركزي نحو:

 51.80 جنيه للشراء.

 51.94 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر 

 51.88 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

52.10 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

 51.82 جنيه.

سعر الدولار اليوم بنك أبوظبي الإسلامي بنك العربي الأفريقي بنك التعمير والإسكان البنك الأهلي سعر الدولار الأمريكي

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