أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات صباح اليوم، الأربعاء 3 يونيو 2026، داخل البنوك العاملة في مصر، وسط استمرار التحركات المحدودة للعملة الأمريكية، فيما يترقب المتعاملون أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع للاستفادة من فروق الأسعار بين البنوك المختلفة.

أعلى سعر

وكشفت آخر تحديثات البنوك عن تسجيل أعلى سعر لشراء الدولار عند مستوى 51.83 جنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك العقاري المصري العربي، بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للشراء عند 51.73 جنيه.

وفيما يتعلق بسعر البيع، سجل البنك المركزي المصري أعلى سعر عند 51.936 جنيه، في حين جاء أقل سعر للبيع عند نحو 51.83 جنيه في بنك الإسكندرية، لتظل الفروق السعرية بين البنوك محدودة مع بداية التعاملات الصباحية.

بنك مصر



وجاء سعر الدولار في بنك مصر عند 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك الأهلي المصري والبنك العقاري المصري العربي.

وسجل الدولار في كريدي أجريكول 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع،

بينما بلغ السعر في بنك QNB الأهلي والمصرف العربي الدولي 51.81 جنيه للشراء و51.91 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وبنك قناة السويس 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع.

فيما بلغ السعر في بنك البركة 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

وسجل في بنك الكويت الوطني NBK 51.76 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدولار أقل سعر للشراء بين البنوك عند مستوى 51.73 جنيه، ليأتي في صدارة البنوك التي تقدم أقل سعر للعملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم.