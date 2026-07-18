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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أنقذ أسرة كاملة من الغرق.. القصة الكاملة لبطولة وشهامة شاب بالغربية قفز في الترعة

الشاب البطل
الشاب البطل
الغربية أحمد علي

أقدم شاب على إنقاذ أسرة كاملة من الغرق في محافظة الغربية، بعد أن تعرضت سيارتهم للسقوط في مياه الترعة.

بطولة شاب بالغربية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بمحافظة الغربية، منذ قليل، فيديو يجسد ملحمة بطولية لشاب قفز في مياه ترعة القاصد بعدما انقلبت سيارة ملاكي بداخلها أسرة جراء حادث تصادم بسيارة أخرى بنطاق قرية دفرة بمركز طنطا بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، وهو ما لاقي استحسان رواد جروبات السوشيال ميديا، وأشادوا ببطولة الشاب وتضحيته بحياته من أجل السعي وراء إنقاذ الأسرة بالكامل من الغرق وخطر الموت.

 

تفاصيل الواقعة

وقال الشاب الثلاثيني أحمد مجدي ندا البنا، ابن قرية إبشواي بمركز قطور، وبطل الشهامة: “قفزت في الترعة لإنقاذ أسرة داخل سيارة ملاكي ولم أهاب الموت”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “كنت متجها للسفر وفوجئت بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي إحداهما سقطت في مياه الترعة ووجدت نفسي أقفز من أجل إخراج من بداخلها وإنقاذ حياته”.

 

إنقاذ حياة أسرة كاملة

وتابع بطل الشهامة "البنا" بقوله: “الحمد لله ربنا أكرمني بتحطيم زجاج واجهة السيارة الملاكي وفتح أبوابها وإخراج رجل وابنته ورفعهما إلى إحدى ضفاف الترعة وسط تحفيز كبير من المارة ورواد الطريق الزراعي”.

كما أعرب الشاب البطل عن سعادته البالغة بقوله: “الحمد لله تعلمت السباحة من صغري وده مكني أكتر من إنجاز مهمة الإنسانية في إنقاذ حياة الأسرة من داخل السيارة الملاكي”.

 

مطالب بتكريم محافظ الغربية 

جدير بالذكر أن الآلاف من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طالبوا اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكريم الشاب لمساهمته وبطولته الإنسانية في إنقاذ حياة أسرة بأكملها، ونقلت على أثرها بواسطة سيارات الإسعاف إلى طوارئ مستشفى طنطا العام.

انقاذ اسرة كاملة محافظة الغربية حادث تصادم غرق اسرة بطولة شاب

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