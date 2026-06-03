محمد فريد: التوسع الاستثماري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية



عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس المؤسسة لإفريقيا، لبحث سبل تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.



وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتبسيط الإجراءات بما يعزز الشفافية والحوكمة ويحسن كفاءة دورة حياة الشركات، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير مناخ الأعمال.



التحول الرقمي



وشدد الوزير على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا أن الدولة تتجه نحو رقمنة الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.

كما أشار إلى التوسع في الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.



أدوات الاستثمار



واستعرض الوزير جهود تطوير أدوات الاستثمار، بما في ذلك دعم عدد من الصناديق الاستثمارية الجاري العمل عليها، وتعزيز دورها في دعم التوسع الاستثماري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأكد أن الدولة تستهدف التوسع في أدوات التمويل الحديثة بما يرفع كفاءة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.



تطوير الأسواق



وتناول الاجتماع جهود تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية والتوسع في الحلول الرقمية، بما يشمل رقمنة إجراءات إصدار الأسهم وتطوير خدمات ما بعد التأسيس.

كما تمت مناقشة مبادرات إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار في قطاع التجارة الخارجية وتحسين كفاءة السياسات القائمة على البيانات.



تعزيز التجارة



وبحث الجانبان سبل تعزيز التجارة الخارجية من خلال توظيف التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات ودعم تنافسية الاقتصاد المصري ودمجه في سلاسل القيمة العالمية.

وأكد الوزير أن السياسات الاقتصادية تستهدف تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة وتعزيز كفاءة التنفيذ وسرعة الإنجاز والتقييم.



دعم دولي



من جانبه، أكد إثيوبس تافارا التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والأسواق المالية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة فاعلية أدوات التمويل ودعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.