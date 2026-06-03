البورصة تتحرك لاحتواء مخاوف «إس آند بي» والحفاظ على تصنيف السوق المصرية

كشف رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، عن تواصل إدارة البورصة مع مؤسسة "إس آند بي داو جونز" لبحث ملاحظاتها بشأن السوق المصرية، وذلك في إطار المراجعة الجارية لاحتمالية نقل مصر من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق المبتدئة.

وقال رضوان، في تصريحات صحفية اليوم، إن البورصة تعتزم عرض التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية الجاري إعدادها، إلى جانب مجموعة من الآليات الجديدة التي تستهدف تسهيل خروج المستثمرين الأجانب من السوق، بما يدعم كفاءة السيولة ويعزز مرونة التداول.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود البورصة لمعالجة التحديات التي تتابعها المؤسسة الدولية وتأكيد تطور بيئة التداول بالسوق المصرية.