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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في رابع أيام المرحلة الثانية من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ٢٢ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت فداناً و  ١٩ قيراطاً و ٢٠ سهماً و ٤٢٤ متراً، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

اشار الي أنه تم إزالة ١٣ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «الري»، بمساحة  فداناً و ١٣ قيراطاً وسمهماً و ٤٢٤ متراً، بمركز (أولاد كفر صقر - منيا القمح ) وإزالة ٩ حالات تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي  بمساحة ٦ قيراطاً و ١٩ سهماً بمركز (  بلبيس- الحسينية - الزقازيق ).

 شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

الشرقية محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية الرقعة الزراعية

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