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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنطقة الأزهرية بالشرقية تنهي استعداداتها لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
محمد الطحاوي

عقد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية اجتماعاً موسعاً ضم مديري المراحل التعليمية، والموجهين العموم، ورؤساء الأقسام بالمنطقة، لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، وذلك تنفيذاً لخطة قطاع المعاهد الأزهرية لتأمين الامتحانات ورفع كفاءة أعمالها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة ومستقرة للطلاب.

واستهل رئيس المنطقة الاجتماع بالتشديد على ضرورة تضافر كافة الجهود وخروج الامتحانات بالصورة المشرفة التي تليق بمؤسسة الأزهر الشريف، موجهاً بالالتزام التام بتعليمات قطاع المعاهد، وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لجميع اللجان على مستوى المحافظة طوال فترة انعقادها.

وشهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات الرسمية الملزمة، شملت تفعيل غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها مباشرة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المنطقة لرصد وتذليل أي عقبات فور حدوثها، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مراكز توزيع الأسئلة وتأمينها بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة لضمان سرية وسلامة أوراق الأسئلة والإجابة.

كما تضمنت التوجيهات تشديد الرقابة داخل اللجان لمنع كافة أساليب الغش أو استخدام الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة من قبل الطلاب أو العاملين باللجان دون استثناء، مع توفير كافة سبل الراحة والرعاية الصحية للطلاب من خلال التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، والاهتمام بالتهوية الجيدة والإضاءة الكافية.

في السياق ذاته، أشار السيد شحاته علي، المنسق الإعلامي بمنطقة الشرقية الأزهرية، إلى أهمية التغطية الإعلامية الدقيقة لكافة مراحل الامتحانات وإبراز الجهود المبذولة لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مؤكداً على ضرورة اختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة، مع التنبيه عليهم بتوقيع كشوف الموانع القانونية بدقة تفادياً لأي مساءلة.

واختتم رئيس المنطقة الاجتماع بتأكيد ثقته الكاملة في قيادات الشرقية الأزهرية وقدرتهم على إدارة المنظومة الامتحانية بأعلى مستويات الانضباط والشفافية، متمنياً لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

الشرقية لمنطقة الشرقية لمنطقة الشرقية الأزهرية الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

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