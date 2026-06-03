حركة تنقلات محدودة بين عددٍ من نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم (٩٣٣) لسنه ٢٠٢٦ والذي يتضمن إنهاء تكليف جمعه حسن عبد الحميد لاشين من العاملين بالدرجة الأولى التخصصية – تمويل ومحاسبة من العمل بوظيفته الحالية – نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس ونقلة للعمل برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما شمل القرار تكليف مع إعادة تنظيم وتوزيع العمل بين الأتي أسمائهم من العمل بوظائفهم الحالية، لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين كل اسم "بصفة مؤقتة" لحين شغلها بالطرق القانونية عبد الحميد أحمد محمد منتصر مركز ومدينة أبو حماد بالدرجة الأولى التخصصية – القانون نائب رئيس مدينة القنايات لتكليفه لتسيير العمل نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس وخالد محمد عوض متولي الشرقاوي مركز ومدينة كفر صقر بالدرجة الأولى التخصصية – تنمية إدارية نائب رئيس حي أول الزقازيق وتكليفه لتسيير العمل نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس.

وشمل القرار عبد المحسن السيد أحمد عبد المحسن عطية ديوان عام المحافظة بالدرجة الثالثة التخصصية – الفصل المستقل إدارة المتابعة الميدانية وتكليفه لتسيير العمل نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس وأيمن محمد عبد الهادي محمد شهاب مركز ومدينة الزقازيق بالدرجة الأولي التخصصية - تنمية إدارية باحث شئون إقتصاد وتكليفه لتسيير العمل نائب رئيس حي أول الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، وذلك في إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحقيق الانضباط وتحسين بيئة العمل داخل الوحدات المحلية، بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق رضا المواطنين.