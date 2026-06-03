حقيقة ظهور عنتيل جديد بالشرقية استدرج الفتيات القاصرات

شهدت محافظة الشرقية وقرية شيبة بمركز الزقازيق حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية عقب تداول مجموعة من المنشورات مصحوبة بمقاطع فيديو تؤكد قيام شاب يبلغ من العمر 18 سنة بتصوير مجموعة من مقاطع الفيديو لعدد من الفتيات في أوضاع مخلة وسط مطالبات بضبط وإحضار المتهم.

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية من جهودها لكشف حقيقة تلك الفيديوهات والتأكد من صحة تلك المنشورات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم في حالة التأكد من صحتها.

فيما نشر أحد الأشخاص منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه عنتيل الشرقية بقرية شيبة

قال فيه" في الشرقية بمركز الزقازيق شاب صاحب محل اكسسوارات بنات استغل المكان في إيقاع البنات القاصر من ١٥ سنه لي ١٧ سنه للممارسة اوضاع مخله وتصوريهم داخل شقة خالتها وبعدها ابتزاز وطلبات لا تنهتي وبيطلب منهم تصوير أنفسهن بأوضاع مخله يا كدا يا الفضيحة..

يوسف م وشهرته يوسف ميزو شاب في اوله جامعه بقرية شيبه نرجو فتح تحقيق وتفتيش تليفونه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بنات تانيه كتير بتتعرض للابتزاز والضغط النفسي.